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        Elazığ'da 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

        Elazığ'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Elazığ'da 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

        Elazığ'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Şanlıurfa'nın yanı sıra farklı illerden 70'i aşkın firma ve resmi kurum, açtıkları stantlarda ürünlerini sergiliyor ve tanıtıyor.

        Gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki yenilikçi teknolojilerden organik gıda ürünlerine, zirai ürünlerden yem firmalarına, tarımsal ekipmanlardan yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı fuara ziyaretçiler ilgi gösterdi.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, Murat ve Fırat havzalarını içinde barındıran Elazığ'ın gıda, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        Elazığ'ın sahip olduğu tarımsal potansiyel ve konumuyla bölgede üretimde öncü illerden biri olduğunu ifade eden Taşkesen, şunları kaydetti:

        "Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile sektör paydaşları, üreticiler ve tarımsal teknoloji üreten firmalar ve işletmeler burada. Fuar, her yıl gelişerek devam ediyor. Bu yıl bir önceki yıldan daha geniş bir katılım, daha fazla stant alanlarımız var. Umarız önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olur. Sahip olduğumuz en önemli kaynaklarımızdan birisi su ürünleri üretimi. Alabalık ve somonda Türkiye'nin yüzde 25-30 arası balık üretimini Elazığ'da yapıyoruz. Tahılda, organik mercimek, nohut, sebze ve meyvede bölgedeki önde illerden biriyiz. Aynı zamanda üzüm ve kayısı yetiştiriciliği bölgede öne çıkan üretimlerimizden. Tabii iş gücü ve insan emeğiyle üretim sınırlandıkça tarım teknolojilerine ihtiyaç var. Bu fuarlar, tarım teknolojilerinin görüldüğü, değerlendirildiği, tartışıldığı noktalardan birisi. Fuarda hem üretim çeşitliliğini hem de tarım teknolojileriyle ilgili tüm ürünlerimizi tanıtma, gösterme ve sergileme imkanı buluyoruz."

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        Fuara, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, özel sektör ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Fuar, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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