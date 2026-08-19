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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

        Elazığ'da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

        Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Elazığ'da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı

        Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkeze bağlı Meşeli köyünde ağıla kurtların girmesi üzerine nöbet tuttuğu sırada gelen ses üzerine 3 çocuk annesi eşi Hasret K'yi (51) kurt sanarak ateş edip öldürmesine ilişkin M.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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