Elazığ'da ağıldaki eşini kurt sanarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan koca serbest bırakıldı
Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkeze bağlı Meşeli köyünde ağıla kurtların girmesi üzerine nöbet tuttuğu sırada gelen ses üzerine 3 çocuk annesi eşi Hasret K'yi (51) kurt sanarak ateş edip öldürmesine ilişkin M.K. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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