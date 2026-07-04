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        Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Elazığ'da emniyet ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Elazığ'da asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Elazığ'da emniyet ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki farklı noktalarda denetim alanları oluşturdu.

        İl Emniyet Müdürü Adnan Ünsal'ın da katılımıyla Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaptı, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

        Ekipler ayrıca şüpheli kişilerin genel bilgi taraması ile kimlik kontrollerini ve üst aramalarını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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