Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da bahçelik ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yemişlik köyü, Pürüntüz mezrasındaki bahçelik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 25 dönüm bahçelik ve otluk alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da dağlık alanda yangın paniği
        Elazığ'da dağlık alanda yangın paniği
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
        Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı
        Barış Ekincier, Elazığspor'da
        Barış Ekincier, Elazığspor'da
        Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı
        Elazığ'da çiftçilere çapa makinesi dağıtıldı
        Ağın'da nohut hasat etkinliği düzenlendi
        Ağın'da nohut hasat etkinliği düzenlendi