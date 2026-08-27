Elazığ'da belediye otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

M.Y. yönetimindeki 23 BB 567 plakalı belediye otobüsünde, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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