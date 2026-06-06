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        Elazığ'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Elazığ'da, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Elazığ'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Elazığ'da, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törende Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karadoğan ve Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Genç Yusuf Fidanoğlu, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Fidanoğlu, ceza infaz personelinin adaletin tecellisi ve toplumsal düzenin korunmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

        Bugünün ceza infaz personeli açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Fidanoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün burada adaletin tecelli etmesinde ve toplumsal düzenin korunmasında hayati bir sorumluluk üstlenen ceza infaz personelimizin bu özel gününü kutlamak ve bu anlamlı günü bir çelenk sunma töreni ile taçlandırmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Peki neden 6 Haziran? Bu tarihin bizim için anlamı ve önemi çok büyüktür. Ceza infaz kurumları bundan tam 97 yıl önce, 1 Haziran 1929 tarihinde İçişleri Bakanlığından ayrılarak Adalet Bakanlığına bağlanmıştır. 6 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3408 sayılı kanunla ceza infaz hizmetleri modern ve kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur. Bizler dört duvar arasında sadece bir asayiş görevini yerine getirmiyoruz. Bizler insanı yeniden topluma kazandırmak adaletin ıslah edici ve dönüştürücü gücünü göstermek için 7/24 saat büyük bir sabır, şefkat ve devlet ciddiyetiyle çalışan bir aileyiz."

        Fidanoğlu, "Bu anlamlı günde görevi başında şehit düşen meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, fedakarca görev yapan tüm ceza infaz personelimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." dedi.

        Törene, Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, ceza infaz kurumu uzmanları ve infaz koruma memurları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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