Elazığ'da dereye düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde dereye düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Teke Deresi kıyısında ailesinin piknik yaptığı E.Ö. (2), dereye düştü. Bir süre sonra durumu fark eden E.Ö'nün babası, sudan çıkardığı oğlunu Palu Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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