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        Elazığ'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Elazığ'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AP 270 plakalı pikap, Okçular-Yayladere köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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