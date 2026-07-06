Elazığ'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AP 270 plakalı pikap, Okçular-Yayladere köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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