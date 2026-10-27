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        Elazığ'da din hizmetleri değerlendirildi

        Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2026 Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Elazığ'da din hizmetleri değerlendirildi

        Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2026 Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim Programı" gerçekleştirildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonu pekiştirmek, din hizmetlerinde verimliliği artırmak ve sahanın nabzını tutmak amacıyla düzenlenen "2026 Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim Programı", Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. I. Hukuk Müşaviri Av. Ertuğrul Coşkun, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Bulut, Avukat Ebubekir İncesu ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İbrahim Uçaral’dan oluşan Başkanlık heyetinin katılımıyla düzenlenen program, personelin görev alanlarına göre planlanan beş farklı oturumda icra edildi. Oturumlarda başkanlık tarafından yürütülen güncel çalışmalar, kurumsal aidiyet bilincinin pekiştirilmesi, hukuki süreçler ve hizmet standartlarının yükseltilmesi konuları ele alındı.

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        Final toplantısında ise gün boyu sahada ve personel bazında yapılan görüşmelerin genel bir analizi yapılarak, Elazığ genelindeki din hizmetlerinin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Program, merkez ve taşra buluşmasının hizmetlere ivme kazandırması temennisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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