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        Elazığ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Elazığ'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Elazığ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

        Elazığ'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

        Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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