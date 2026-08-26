Keban'ın Bahçeli köyü yolunda asfaltlama çalışması

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bahçeli köyü yolunda asfaltlama çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, ekiplerinin köy yolunda başlattığı asfalt iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorlu arazi koşulları ve yüksek hava sıcaklıklarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, yolun güvenliğini ve ulaşım standardını artırmak için sahada yoğun mesai harcıyor. Elazığ'ın her noktasında, şartlar ne olursa olsun hizmet için sahadayız."