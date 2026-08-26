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        Kovancılar'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Kovancılar'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yunus Emre Budak'ın koordinesinde İlhami Ertem Caddesi'nde denetim düzenlendi.

        Uygulamada kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.

        Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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