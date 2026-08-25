Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ADZ 23 plakalı otomobil ile 34 TC 8467 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda çarpıştı.

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