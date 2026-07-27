Elazığ'da gölde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Elazığ'da serinlemek için Hazar Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisinde, dün serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde kaybolan Mehmet Ali Ateş'in (17) cansız bedeni dalgıç ekiplerce yürütülen arama çalışması sonucu bulundu.



Ekiplerce sudan çıkarılan Ateş'in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.



Dün, ailesi ile piknik yapmak için Diyarbakır'dan Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünün Hacı Ali mezrası mevkisine gelen Ateş, serinlemek için Hazar Gölü'ne girmiş ve bir süre sonra gözden kaybolmuştu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar, 112 Acil Sağlık, AFAD, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, Ateş'in bulunması için gölde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlatmıştı.



