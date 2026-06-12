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        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 31 Mayıs'ta Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir binada yaklaşık 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile saha çalışmalarını inceleyerek 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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