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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        F.B.T. idaresindeki 23 BT 190 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında, C.D'nin kullandığı 33 NKT 50 plakalı otomobile yandan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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