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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol güven tazeledi

        Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol güven tazeledi

        Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol, derneğin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol güven tazeledi

        Şenpınarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tanju Demirkol, derneğin olağan genel kurulunda yeniden başkan seçildi.


        Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Şenpınar Mahallesi'nde bulunan derneğin binasında genel kurul düzenlendi.


        Yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Demirkol, derneğin kuruluşundan günümüze kadar yapılan bağış ve desteklerle mahallenin eksiklerini tamamladığını ve etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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