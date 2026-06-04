Elazığ'da karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçış anları kamerada
Elazığ'da, karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 04.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
Elazığ’da, karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde sokakta yürüyen kişi henüz bilinmeyen nedenle bir karganın saldırısına uğradı.
Kargadan kaçarken dengesini kaybederek iki defa yere düşen kişi, saldırıdan bir iş yerine sığınarak kurtuldu.
Vatandaşın kargadan kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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