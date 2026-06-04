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        Elazığ'da karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçış anları kamerada

        Elazığ'da, karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Elazığ'da karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçış anları kamerada

        Elazığ’da, karganın saldırısına uğrayan kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi'nde sokakta yürüyen kişi henüz bilinmeyen nedenle bir karganın saldırısına uğradı.

        Kargadan kaçarken dengesini kaybederek iki defa yere düşen kişi, saldırıdan bir iş yerine sığınarak kurtuldu.

        Vatandaşın kargadan kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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