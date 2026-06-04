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        Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin tarafından yapıldı.

        Kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Hatiploğlu, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Burada konuşan Hatipoğlu, halk eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin vatandaşlara her zaman en yakın noktada hizmet verdiğini söyledi.

        Bu merkezler aracılığıyla çok sayıda kişinin çeşitli alanlarda eğitim alma imkanı bulduğunu ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Geçmişte halıcılık kursları çok büyük bir yer tutardı. Bugün el emeği ile ilgili yoğunlaşmalar farklı noktalara kaydığı için artık bunlar farklılaştı. Bugün üç boyutlu modellerden tablolara kadar birçok farklı çalışma ortaya çıkıyor. Sanata daha yakın faaliyetlerin geliştiğini görüyoruz. Biz de bunların tamamını destekliyor ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

        Hatipoğlu, halk eğitim kurslarında görev yapan usta öğreticiler ile Halk Eğitim Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Şahin de hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ile toplumsal kalkınma arasında doğrudan köprü kuran stratejik bir alan olduğunu dile getirdi.

        Halk eğitim merkezlerinde mesleki gelişimden kültüre, sanattan spora, dijital becerilerden girişimciliğe kadar birçok alanda eğitim verildiğini belirten Şahin, açılan her kurs ve oluşturulan her öğrenme ortamının bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve kentin sosyal ile ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti.

        2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalara değinen Şahin, şunları söyledi:

        "İl genelinde açılan 1714 kursumuza 23 bin 704'ü kadın, 8 bin 341'i erkek olmak üzere toplam 32 bin vatandaşımız katıldı. Bu sayılar sadece birer istatistik değildir. Bu rakamlar meslek edinen, sanatla buluşan, sosyalleşen ve ev ekonomisine katkı sağlayan hayatları temsil etmektedir."

        Sergi gün boyu ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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