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        Elazığ'da rekor yağış, etkisini doğada da gösterdi

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kaydedilen rekor yağışla, doğa canlı yeşiline ve rengarenk bitki örtüsüne kavuşurken, göllerdeki su seviyesi de yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Elazığ'da rekor yağış, etkisini doğada da gösterdi

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kaydedilen rekor yağışla, doğa canlı yeşiline ve rengarenk bitki örtüsüne kavuşurken, göllerdeki su seviyesi de yükseldi.

        Uzun yıllar ortalaması metrekareye 420 milimetre olan Elazığ'da, bu yılın ilk 5 ayında kaydedilen 550 milimetrelik rekor yağış, başta Keban ve Karakaya baraj gölleri olmak üzere bölgedeki su rezervlerinde tam doluluk sağladı, bölgeyi zengin bitki örtüsü ve göz alıcı yeşillikle buluşturdu.

        Bereketli yağışların ardından yeşilin, sarının ve kırmızının tonlarıyla bezenen doğa, fotoğrafçılar ve doğaseverler için birbirinden güzel manzaralar sunuyor.

        Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, AA muhabirine, Elazığ'da uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkan ekstrem yağışların bölgenin doğasına hayat verdiğini, barajlarda tam doluluk sağladığını belirtti.

        Meteorolojik kayıtlara göre Elazığ'ın yıllık ortalama yağış miktarının 420 milimetre olduğunu aktaran Şengün, şunları kaydetti:

        "2026 yılının ilk 5 ayına düşen yağışlara baktığımız zaman 550 milimetre, hatta bunu da aşan bir yağış miktarına ulaştık. Bu miktar bölge için oldukça yüksek. Yıl boyunca düşecek yağışlarla birlikte Karadeniz Bölgemizin ortalama yağış miktarına yakın bir seviyeye çıkacağı düşünülmektedir. Bu da bölgeye çok daha farklı bir özellik kazandırmıştır."

        - "Bu yıl doğa insanlara tüm güzelliğini sunmaktadır"

        Bu yıl bereketli yağışların Elazığ'ın doğasına daha da bir güzellik kattığını dile getiren Şengün, şöyle devam etti:

        "Elazığ çevresinde genel morfolojiye (Şekil bilimi) baktığımız zaman dağlık kuşaklar, sıra dağlar, yine bunlar arasında çeşitli ovalar ve vadiler mevcut. Kargadağı, Hasan Dağı, Hazarbaba Dağı, Akdağ gibi kendine özgü endemik türler barındıran, bitki örtüsünün çok farklılık gösterdiği, yer yer step, doğal orman ve ağaçlandırma alanlarıyla bu dağlar gerçekten çok güzel bir görünüm sunuyor. Özellikle bu yıl yağışların fazla olması bölgede doğayı farklı bir şekilde canlandırmış ve çok daha güzel bir görüntüye erişmesine olanak sağlamıştır. Bölgedeki dağlık alanlar, ovalar, çok farklı bitki örtüsü, çeşitli çiçekler, daha önceki yıllardan fazla sayıda bitki örtüsüne sahip olmuştur. Karakaya Barajı, Keban Barajı ve Hazar Gölü çevresinde çok güzel manzaralar, yeni endemik türler çok yoğun bir şekilde görülmekte. Bu yıl doğa insanlara tüm güzelliğini sunmaktadır."

        - "Gerçekten çok güzel görüntüler var"

        Şengün, kentin dağları, ovaları, kanyonları, orman varlığı ve gölleri ile trekking, off-road, doğa ve su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

        Uygun altyapılarla Elazığ'ın bu potansiyelinin değerlendirilmesi ve gezi rotaları oluşturularak ülke turizmine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Şengün, "Bu yıl Elazığ'ın doğasına adeta Karadeniz Bölgesi'ni andıran yeşillik ve canlılık geldi. Herkesi Elazığ ve çevresindeki doğa ile buluşmaya, bütünleşmeye ve doğanın sunduğu bu güzelliklerden nasiplenmeye davet ediyorum. Gerçekten çok güzel görüntüler var, özellikle doğaseverler ve fotoğrafçılar için çok güzel manzaralar ve fotoğraflık alanlar kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Doğasever Mehmet Turgut ise yoğun yağışla yeniden hayat bulan kentin doğasının yöre insanına adeta nefes olduğunu dile getirdi.

        Elazığ'ın doğasının yeşilin, sarının ve kırmızının her tonuyla tüm güzelliğini gözler önüne serdiğini ifade eden Turgut, "Şu an Elazığ'ın doğası çok güzel, harika manzaralar var. Yağışlarla birlikte daha da güzelleşti. Tüm doğaseverlere Elazığ'ın bu güzel doğasını görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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