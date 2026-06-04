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        Hazar Gölü çevresinde 12 ton atık toplandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde yürütülen çevre temizliği çalışmasında 12 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 00:12 Güncelleme:
        Hazar Gölü çevresinde 12 ton atık toplandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü çevresinde yürütülen çevre temizliği çalışmasında 12 ton atık toplandı.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin önemli turizm değerlerinden biri olan Hazar Gölü'nün korunmasının ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

        Yaz sezonu öncesinde İl Özel İdaresi ekiplerince gölün 56 kilometrelik kıyı şeridinde kapsamlı çevre temizliği çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "10 araç ve 50 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda sahil şeridi, mesire alanları ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgeler titizlikle temizlenmiş, toplam 12 ton atık toplanarak bölgeden uzaklaştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de Hazar Gölü’nün doğal güzelliği ve turizm potansiyelinin korunması hedeflenmiştir. Hazar Gölü’nden faydalanan tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım."

        Hatipoğlu, çalışmada yer alan İl Özel İdaresi personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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