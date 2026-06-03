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        Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAG 044 plakalı otomobil, Hazardağlı Kavşağı'nda Abbas S. yönetimindeki 21 H 37584 yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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