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        Elazığ'da Keban Barajı'nda tahliye kapakları ikinci kez açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'ndan ikinci kez su tahliyesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:27 Güncelleme:
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        Elazığ'da Keban Barajı'nda tahliye kapakları ikinci kez açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'ndan ikinci kez su tahliyesine başlandı.

        Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine, 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.

        Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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