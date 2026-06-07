Elazığ'da Keban Barajı'nda tahliye kapakları ikinci kez açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'ndan ikinci kez su tahliyesine başlandı.



Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuarda yüksek debili su girişi yaşanması üzerine, 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta 6 kapaktan yapılan su tahliyesi 5 Haziran'da sonlandırıldı.



Bölgede etkili olan yağışların ardından su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı barajın kapatılan 6 kapağı yeniden açıldı.







