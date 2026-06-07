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        Hiperaktivite teşhisiyle havuza adım attı, yüzmede 9 yılda 83 madalya kazandı

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da çocuk yaşta konulan hiperaktivite teşhisinin ardından fazla enerjisini havuzda disipline eden 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, 9 yıllık kariyerine 83 madalya ve Türkiye dereceleri sığdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Hiperaktivite teşhisiyle havuza adım attı, yüzmede 9 yılda 83 madalya kazandı

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da çocuk yaşta konulan hiperaktivite teşhisinin ardından fazla enerjisini havuzda disipline eden 17 yaşındaki Mehmet Arda Öner, 9 yıllık kariyerine 83 madalya ve Türkiye dereceleri sığdırdı.

        Henüz 6-7 yaşlarındayken yerinde duramadığı gerekçesiyle doktora götürülen Öner'e hiperaktivite teşhisi konuldu.

        Öner, doktorların tavsiyesi ve ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştı.

        Olimpik yüzme havuzunda eğitime başladıktan sonra 8 yaşındayken Elazığ Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerince paletli yüzmedeki yeteneği keşfedilen Öner, bu alanda kulüp adına pek çok müsabakaya katıldı.

        Katıldığı yarışmalarda 9 yılda 83 madalya, kupa ve başarı belgeleri kazanan Öner, milli yüzücü olup Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyor.

        - "İlk madalyamı 8 yaşında aldım"

        Öner, AA muhabirine, hiperaktivite teşhisinin ardından doktorların fazla enerjisini disipline edebilmesi için spor yapmasını tavsiye ettiğini söyledi.

        "Babam da hem yüzme öğrenmem hem de enerjimi boşaltmam için yüzmeye yazdırdı. Yüzmeye başladıktan sonra yeteneğim olduğunu fark ettiler ve bu dalda daha profesyonel bir şekilde ilerleyebilmem için Elazığ Belediyesi Spor Kulübüne aldılar. Ben de ondan sonra yüzmeyi bırakamadım." diyen Öner, zamanla yüzme sporuna büyük bir tutkuyla bağlandığını, bu sporun hem zihinsel hem de bedensel gelişimine çok katkı sağladığını belirtti.

        Fen lisesinde okuduğunu ifade eden Öner, şunları kaydetti:

        "Öncelikle hedefim milli takıma girmek ve ülkemi uluslararası yarışlarda temsil etmek, aynı zamanda eğitim hayatımda da iyi bir kariyer yapmak, diş hekimi olmak istiyorum. Yüzmeyi çok sevdiğim için eğitimimi ve yüzmeyi birlikte sürdürmek istiyorum. Bugüne kadar ulusal yarışmalarda, Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 400 metre çift palette Türkiye ikinciliği, 200 metre çift palette ise Türkiye üçüncülüğü derecem var. Onun dışında okul sporları Türkiye finallerinde, 50 metre çift palette Türkiye üçüncülüğüm ve 100 metre çift palette Türkiye üçüncülüğüm bulunmakta. İlk madalyamı 8 yaşında aldım, 8 yaşından bu yana toplamda 83 madalya kazandım, hedefim ise milli takıma girebilmek."

        - "Ailesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz"

        Anne Zuhal Öner de Arda'nın daha emeklerken bile çok hareketli olduğunu, yürümeye başladıktan sonra hiperaktif olduğunu anladıklarını belirtti.

        Doktorun ilaç tedavisi ya da spor tavsiye ettiğini, bunun üzerine ilaç tedavisi yerine Arda'yı yüzmeye yönlendirdiklerini ifade eden Öner, "Yüzmede daha iyi olacağını düşündük, suyu da zaten çok seviyordu. Böylelikle yüzmeye başladı, hiç bırakmadı, dereceleri de var. Okul hayatı da başarılı, LGS döneminde sınavlarını hiç aksatmadı, fen lisesini kazandı. Şu anda derslerinde de çok iyi. Ailesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz, kendisine her konuda güveniyoruz." diye konuştu.

        Yüzme antrenörü Seda Gündoğdu da Arda'nın paletli yüzmede gelecek vadeden bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Arda'yla hiperaktivitesi sayesinde tanıştık, iyi ki de tanıştık. Arda başarılarıyla kulübümüzü ve ilimizi fazlasıyla gururlandırarak önemli başarılar elde etti, etmeye de devam edecek inşallah. Kulübümüze destek veren Belediye Başkanı'mız Şahin Şerifoğulları ve Kulüp Başkanı'mız Nazif Bilginoğlu'na da teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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