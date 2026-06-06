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        Elazığ-Tunceli kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Elazığ-Tunceli kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Elazığ-Tunceli kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Elazığ-Tunceli kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

        İlçede aniden başlayan ve etkisini artıran sağanak, Karıncaköy köyü mevkisinde sele yol açtı.

        Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.

        Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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