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        Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası

        Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kamu davası açılan suç örgütü elebaşı E.B. 543 yıl 9 ay, örgüt yöneticisi M.B. ise 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası

        Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kamu davası açılan suç örgütü elebaşı E.B. 543 yıl 9 ay, örgüt yöneticisi M.B. ise 209 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve çeşitli suçlardan haklarında kamu davası açılan 13 kişinin Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, görevli polis memurlarına yönelik olarak kasten öldürmeye teşebbüs, iş yeri sahiplerine yönelik nitelikli yağma, iş yeri kurşunlamak suretiyle silahlı tehdit, kamu malına zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından yürütülen ve 13 şüpheli hakkında açılan kamu davasında sanıkların yargılaması Elazığ 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılmış olup, yapılan yargılama neticesinde örgüt lideri E.B. hakkında toplamda 543 yıl 9 ay hapis, örgüt yöneticisi M.B. hakkında toplamda 209 yıl hapis, diğer örgüt yöneticileri ve üyeleri hakkında ise 2 yıl 6 aydan 68 yıla varan hapis cezaları ile cezalandırılmalarına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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