Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Elazığ-Pertek kara yolu Salkaya köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FME 082 plakalı otomobil ile 62 AAF 743 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre jandarma ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

