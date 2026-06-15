Keban'da tasavvuf etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde tasavvuf etkinliği gerçekleştirildi. Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ilahi sanatçıları Emrah Güneş ve Cumali Uzun sahne aldı. Seslendirilen ilahi ve ezgilere katılımcılar da eşlik etti. Programa, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Keban İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve vatandaşlar katıldı.

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