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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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