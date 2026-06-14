Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.06.2026 - 22:34 Güncelleme:
Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ mevkisinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında başlayan tartışma, bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
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