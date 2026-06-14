Ağın'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki jandarma personeliyle Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Yılmaz, "Vatanın her köşesinde canla başla görev yapan, milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.
Kaymakam Yılmaz, ilçede görev süresi tamamlanan jandarma personeline başarı belgesi verdi.
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