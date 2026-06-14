Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Ağın'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Ağın'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Ağın'da Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.


        İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki jandarma personeliyle Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.


        Yılmaz, "Vatanın her köşesinde canla başla görev yapan, milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelimizin bu anlamlı gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

        Kaymakam Yılmaz, ilçede görev süresi tamamlanan jandarma personeline başarı belgesi verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Yeşilay'ın organizasyonunda sağlıklı yaşam için pedal çevrildi
        Elazığ'da Yeşilay'ın organizasyonunda sağlıklı yaşam için pedal çevrildi
        Pedallar, sağlık için çevrildi
        Pedallar, sağlık için çevrildi
        Torunları yaşındaki gençlerle mezuniyet sevincini yaşadılar
        Torunları yaşındaki gençlerle mezuniyet sevincini yaşadılar
        Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu Dev ekranda yüzle...
        Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu Dev ekranda yüzle...
        Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
        Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi