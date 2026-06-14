Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Elazığ'da dev ekrandan takip edildi. Fırat Üniversitesi tarafından maç öncesinde 50. Yıl Parkı'nda dev ekran kuruldu. Maçı izlemeye gelenlere alanda çay ve simit ikramında bulunuldu. Kurulan dev ekrandan karşılaşmayı ilgiyle takip eden futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.

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