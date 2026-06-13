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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi'yi ziyaret etti, jandarma personeliyle bir araya geldi.


        Atalık, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Daha sonra kutlamalar kapsamında Üsteğmen Sevgi de jandarma personeliyle birlikte Kaymakam Atalık'ı makamında ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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