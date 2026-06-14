Torunları yaşındaki gençlerle mezuniyet sevincini yaşadılar

İSMAİL ŞEN/MEHMET AĞIN - Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü'nü bitiren 64 yaşındaki Cemile Göktaş ve 79 yaşındaki Ahmet Rıza Öcal, torunları yaşındaki gençlerle mezuniyet sevincini yaşadı.



Lise eğitimlerinin ardından çeşitli nedenlerle üniversite eğitimi alamayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi Göktaş ile 3 çocuk ve 1 torun sahibi Öcal ilerleyen yaşlarına rağmen üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek için iki yıl önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü'ne yerleşti.



Öcal Ağın ilçesinden, Göktaş ise kent merkezinden Keban'a her gün kilometrelerce yol katedip iki yıllık eğitimi başarıyla tamamladı.



Mezuniyet belgelerini alan Göktaş ve Öcal, FÜ'de düzenlenen mezuniyet töreninde torunları yaşındaki gençlerle kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı.



- "Okumanın yaşı olmadığını göstermek istedim"



Mezuniyet sevincini ailesi ve sınıf arkadaşlarıyla yaşayan Cemile Göktaş, gençliğinde bazı nedenlerle ertelediği üniversiteli olma hayalini 60 yaşından sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Eğitimi boyunca ailesinin, öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının çok destek olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:



"Çok güzel bir duygu 60 yaşından sonra mezun olmak, bu zamanı 40 yıl bekledim, bazı nedenlerden engellenmişti. İnşallah bundan sonra daha güzel işler yapacağım. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok gecikmiş bir mezuniyet ama olsun yine de çok mutluyum. İnşallah gençler çok daha üstün başarılar elde ederek en güzel yerlere gelir."



Okumanın, çalışmanın yaşı olmadığını, insanın istedikten sonra her yaşta bir şeyler başarabileceğini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:



"Gençler beni örnek alsın, üniversite bitirmek için çok gecikmesin, hayatlarını dolu geçirsin, çok başarılara imza atsın. Ben özel bir yer açacağım, yeni bir şeyler yapacağım, diplomamı değerlendireceğim. Okumanın yaşı olmadığını göstermek istedim. İnsan hayatının her döneminde yeni şeyler öğrenmeye çalışmalı, mutlaka bilmediğimiz çok şey var. Öğrendikçe, yeni bilgiler edindikçe ufkumuz genişliyor, hiç ara vermeden hep öğrenmeye meyletsinler. Onun için bu iki sene öğrendiğim şeyleri inşallah uygulayacağım."



- "Okumak, mezun olmak çok güzel"



Ahmet Rıza Öcal ise gençlerle birlikte eğitim görmenin kendisini daha dinamik ve genç hissettirdiğini belirterek, "Çok sevinçliyim, gençlerin içinde olmak, okumak, mezun olmak çok güzel. Okuluma heyecanla devam ettim. Hocalarıma teşekkür ediyorum her konuda, bizi güzel yetiştirdiler. Torunum yaşındaki gençlerle arkadaşlık yaptığım için çok memnun oldum, iyi bir iki yıl geçirdik, çok sevinçliyim." diye konuştu.



- "Hep beraber bir aile ortamı içerisinde eğitimimizi tamamladık"



Aynı bölümden mezun olan 19 yaşındaki Bilal Vural ise Öcal ve Göktaş ile okumanın hayatının en güzel dönemlerinden biri olduğunu dile getirdi.



Vural, "Bize anne ve babalık yaptılar, okulda hiç yabancılık çekmedik. Okula başladığımda en genci bendim, şu an 19 yaşında mezun oluyorum. Hep beraber bir aile ortamı içerisinde eğitimimizi tamamladık. Ahmet amca, Cemile abla ve arkadaşlarımdan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



Mine İlcan ise Öcal ve Göktaş'ın varlıklarıyla üniversite hayatlarına renk kattığını belirterek, şunları kaydetti:



"Onlardan çok şey öğrendik. Ailemizin yokluğunu bize hissettirmediler. Ders konusunda çok başarılıydılar. Çok seviyoruz onları. Bölümümüz hakkında bize çok fikir verdiler, çok fikir alışverişi yaptık."

