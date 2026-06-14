Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Cumhuriyet Savcısı Yasemin Cankurtaran, Keban Hakimi Seçil Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ın katılımıyla jandarmanın kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, uzman çavuşlar Alper Keskin ve Eren Sapmaz'a başarı belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.