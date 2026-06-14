Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Keban'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı.


        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Cumhuriyet Savcısı Yasemin Cankurtaran, Keban Hakimi Seçil Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar'ın katılımıyla jandarmanın kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi.


        İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, uzman çavuşlar Alper Keskin ve Eren Sapmaz'a başarı belgeleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu Dev ekranda yüzle...
        Elazığ'da zaman durdu: A Milli maç için dev ekran kuruldu Dev ekranda yüzle...
        Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
        Elazığ'da A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü...
        Keban Kaymakamı Atalık, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümünü...
        Elazığ'da engelli bireylerden millilere tam destek
        Elazığ'da engelli bireylerden millilere tam destek
        Elazığ'da polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi
        Elazığ'da polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi