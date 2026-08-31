Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 SK 329 plakalı otomobil ile 23 AHD 651 plakalı motosiklet, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

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