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        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 SK 329 plakalı otomobil ile 23 AHD 651 plakalı motosiklet, Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, MOBESE kamerasının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

        Kazada, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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