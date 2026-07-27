Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Deliktaş köyü yolunda gece saatlerinde 23 ABZ 068 plakalı otomobil ile 23 ADK 613 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

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