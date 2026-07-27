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        Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Elazığ'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Deliktaş köyü yolunda gece saatlerinde 23 ABZ 068 plakalı otomobil ile 23 ADK 613 plakalı traktör çarpıştı.

        Kazada, 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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