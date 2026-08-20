Elazığ'da şehit babasının yaptığı "şehitler anıtı" açıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babası Hasan Alan'ın oğlunun Elazığ'daki kabri başında yaptığı ve aynı bölgede şehit düşen askerlerin isimlerinin de yer aldığı "şehitler anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kentte inşaat sektöründe çalışan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu 9 Ekim 2024'te şehit olan 23 yaşındaki oğlunun ve operasyonun gerçekleştirildiği bölgede şehit olan askerlerin anısını yaşatmak için anıt yaptı.

Alan'ın, Palu ilçesinin Karasalkım köyündeki aile mezarlığında bulunan oğlunun kabri başında yaptığı, 80 şehidin ismi ile oğlunun fotoğrafının bulunduğu metal levhalardan oluşan anıtın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Törende, şehitler için mevlit okundu, İl Müftüsü Yusuf Bingöl dua etti.

Törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, şehit babası Hasan Alan'ın yalnızca oğlunun değil, aynı bölgede şehit olan diğer askerlerin de isimlerini yaşatmak amacıyla anıt yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, "Burada aziz şehitlerimizin isimleri var. İzmir'den, Trakya'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan ve diğer yerlerden şehitlerimizin ismi var burada. Şehidimizin babası Hasan Alan'a teşekkür ediyoruz. Hasan Alan ve ailesi bizlere şehit emanetinin ne kadar ulvi olduğunu her defasında tekrar tekrar hatırlatıyor. Allah ondan ve ailesinden razı olsun. Kendilerine sabır diliyorum." dedi.

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Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Hatipoğlu, ülkenin bu zor coğrafyada bir barış adası olduğunu dile getirdi.

Hatipoğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz sayesinde bugün bu topraklarda, ülkemizin her yerinde huzur içerisinde dolaşıyoruz. Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın bir bedeli var. Bu barış adasını, huzur adasını, mazlumların sığınağı olan bu limanı korumak en önemli görevimiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Hatipoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendisi için değil, uzak ve yakın bölgesinde bulunan mazlumlar için de barış, huzur, esenlik içerisinde güçlü olmak durumundadır. Bunu sağlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.