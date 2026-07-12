Elazığ'da SUV tipi aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Elazığ'da SUV tipi aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
Elazığ'da SUV tipi aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
S.D.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araç, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki panoya, ardından 17 yaşındaki M.S.K'ya, sonra da bir binanın duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.S.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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