Elazığ'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.
Giriş: 12.07.2026 - 12:53 Güncelleme:
Elazığ'da iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.
H.K. idaresindeki 35 BLM 733 plakalı tır, Elazığ-Malatya kara yolunun Gözeli Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan H.K, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ