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        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş Ağın'da asfaltlanan köy yolunun açılışını yaptı

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyü yolunun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş Ağın'da asfaltlanan köy yolunun açılışını yaptı

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyü yolunun açılışına katıldı.

        Keleş, beraberinde AK Parti Elazığ İl Başkanı Yardımcısı Naim Doğan, Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Balkayası köyüne ziyarette bulundu.


        Keleş ve beraberindekiler asfaltlanan köy yolunun açılışını gerçekleştirdi.


        Daha sonra Yedibağ köyüne geçen Keleş, burada vatandaşlarla bir araya geldi.


        Keleş, yaptığı açıklamada, doğasıyla huzur veren, insanıyla gönülleri ısıtan köylerde bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Balkayası ve Yedibağ köylerinde civar köylerden gelen muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getiren Keleş, "Samimi bir ortamda talep ve beklentilerini dinleyerek bölgemize kazandırılan yatırımları, devam eden çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarımızı istişare ettik. Aziz şehrimizin her köşesine ulaşmak için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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