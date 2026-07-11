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        Elazığ'da yolcu treni, SUV tipi araca çarptı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte SUV tipi araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Elazığ'da yolcu treni, SUV tipi araca çarptı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte SUV tipi araca çarptı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araca, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte yolcu treni çarptı.


        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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