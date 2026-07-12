Elazığ'da evde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangın çıkan tek katlı evde hasar oluştu. Doğanoğlu köyünde M.A.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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