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        Elazığ'da "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi

        Elazığ'da "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Elazığ'da "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi

        Elazığ'da "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

        Elazığ Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) işbirliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bölgede barışın ve güçlü devlet yapısının ortaya konulması için önemli adımlar atıldığını belirtti.

        Hatipoğlu, bu noktada "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun atılan önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Türkiye Yüzyılı programının Türkiye'nin geleceğine yön verecek önemli bir hedef olduğunu söyledi.

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        Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıkları bu dönemde Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir süreçten geçildiğini belirten Köroğlu, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu bir programdır, bir siyasi partinin programı değildir, bir ittifakın programı değildir, Türkiye'nin milli bir vizyon programıdır. Bu programın bir neticesi olarak da çeşitli imkan kapıları, fırsat pencereleri açılmaktadır. Terörsüz Türkiye de bu fırsat kapılarının en önemli aşamalarından bir tanesidir."

        Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ise Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için toplumsal kardeşlik, dayanışma ve milli birliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin bu zeminin oluşması için önem taşıdığını kaydetti.

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        AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sürecin tamamlanması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

        Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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