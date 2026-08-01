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        Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.T. idaresindeki 47 AAE 272 plakalı tır, Bizmişen TOKİ Kavşağı'nda, F.A'nın kullandığı 23 AEN 251 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kazanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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