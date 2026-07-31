Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Elazığ-Bingöl kara yolunun Şenocak köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 ACN 648 ve 21 ADF 202 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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