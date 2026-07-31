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        Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Elazığ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Şenocak köyü mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 ACN 648 ve 21 ADF 202 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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