Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı.

TJK tarafından geleneksel olarak düzenlenen "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 13. Resim Yarışması'nda seçici kurul tarafından belirlenen 39 eser, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Program kapsamında Elazığ Hipodromu'nda atıklardan yapılan "Nala Senfoni Orkestrası" da müzik dinletisi sundu.

TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, TJK'nin 1950'den bu yana kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğunu ifade etti.

İki yılda bir düzenlenen yarışmayla eserleri sanatseverlerle buluşturduklarını dile getiren Demirçelik, şunları kaydetti:

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"Yaklaşık 610 eser arasından 39 eser sergilenmeye layık görüldü. Bugün Elazığ'daki sanatseverlerle bu eserleri bir araya getirdik. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla atıklardan oluşturulan Nala Senfoni Orkestrası da etkinlikte müzik dinletisi sundu. Buradaki amacımız bir taraftan çevre bilincini aşılarken bir taraftan da sanat bilincini topluma aşılamak."

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Armağan Turan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Evren Kaptan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.