Seçimlerin ardından görevine başlayan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Şenol Arslan, "Kapılarımızı üyelerimize, hemşehrilerimize, misafirlerimize açtık" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimleri kazanan Şenol Arslan, düzenlenen törenle başkanlık koltuğunu devraldı. Borsa binasındaki törene yönetim kurulu üyeleri, borsa üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılarla tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul eden Arslan, okunan duaların ardından resmen görevine başladı.

"Bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Arslan, "Çok kıymetli misafirlerimiz, çok değerli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Ticaret Borsamızda ilk günümüz. Kapılarımızı üyelerimize, hemşehrilerimize, misafirlerimize açtık. Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için borsamıza geldik. Bugünden itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün burada geçmiş dönemde Ticaret Borsamıza başkanlık yapmış başkanlarımıza 'Allah razı olsun' diyorum. Ticaret Borsamıza başkanlık yapmış rahmetli başkanlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.