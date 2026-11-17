Elazığ İl Özel İdaresince yürütülen tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında 5 bin 100 üreticiye toplam 4 milyon 195 bin 80 lira değerinde ekipman ve mineral desteği sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen programda, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla arıcılık ve besi hayvancılığıyla uğraşan üreticilere yönelik destekler dağıtıldı.

Bu kapsamda, İl Özel İdaresi ile Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 1100 arı yetiştiricisine oksalik asit buharlaştırma makinesi verildi.

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Toplam 2 milyon 995 bin 80 lira maliyetli projenin 2 milyon 595 bin 80 lirası İl Özel İdaresi, 400 bin lirası ise üretici katkısıyla karşılandı.

Besi hayvancılığına yönelik proje kapsamında da 4 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine 20 bin mineral takviye taşı (yalama bloğu) dağıtıldı.

Projenin toplam bütçesinin 1 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

İki proje kapsamında toplam 5 bin 100 üreticiye destek sağlanırken, çalışmalarla arı kolonilerinin varroa parazitine karşı korunması, büyükbaş hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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Desteklerin dağıtım törenine Vali Numan Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve üreticiler katıldı.