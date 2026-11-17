Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 gün içerisinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 1925 adet sentetik ecza hap, 428,71 gram sentetik kannabionid maddesi, 115,47 gram metamfetamin maddesi, 10,15 gram sentetik kannabionid ham maddesi, 81,25 gram kokain maddesi, 50 gram skunk maddesi, 27,17 gram esrar maddesi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Yakalanan şüpheli şahıslardan 15’i "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. 120 şüpheliye ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan dolayı adli işlem yapıldığı bildirildi.