Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı'nda din hizmetleri ve din görevlilerinin sorumlulukları ele alındı. Programın ardından personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından, merkezde görev yapan din görevlilerinin katılımıyla Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri, camilerde sürdürülen faaliyetler ve din görevlilerinin görev alanlarına ilişkin konular ele alındı. Din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, hizmetlerin sunumunda karşılaşılan hususlar ve sahadaki çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca din görevlilerinin görev ve sorumlulukları kapsamında dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde duruldu.

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Toplantı programının ardından personele yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. A Sınıfı Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı Abbas Altunışık ve C Sınıfı Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Saraç tarafından verilen eğitimde; iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, alınması gereken tedbirler ve iş kazalarının önlenmesine yönelik konular hakkında bilgi verildi.

Kasım Ayı Mutat Personel Toplantısı, gündem maddelerinin ele alınması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.